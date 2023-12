Unter dem Namen „Tango Transit“ spielt das Trio (Hanns Höhn/ Kontrabass, Andreas Neubauer/ Schlagzeug, Martin Wagner/ Akkordeon) seit 20 Jahren zusammen und blickt auf sehr viele Live-Konzerte in den unterschiedlichen Locations zurück. Zur Weihnachtszeit tritt die Jazzband unter dem Namen „Engelrausch“ auf und verpackt bekannte Weihnachtslieder in eigene Jazzinterpretationen.

Martin Wagner am Akkordeon ist der Kopf der Band und für fast alle der Kompositionen zuständig. „Wir spielen Jazz mit Tango-Elementen beziehungsweise Tango mit Jazz-Elementen. Wir haben wirklich viel erlebt und sind schon in kleinen Kunstateliers oder großen Theaterhallen aufgetreten. Aber in einer reinen Industriehalle zu spielen ist schon was Besonderes. Die Studierenden haben sich mächtig für uns ins Zeug gelegt, damit nicht nur die Technik steht. Dass sich Industriefirmen wie Ziehl-Abegg für Jazzkonzerte auf dem Firmengelände stark machen, ist eine Bereicherung für das Kulturangebot“, bekräftigt der Jazzmusiker.

Das Vollblutmusiker-Power-Trio von „Engelrausch“ lieferten virtuose Duelle, wummernde Basstöne bis hin zu zärtlichen Saiten-Klängen. Standing Ovations gab es zwischendurch für so manche Einlage.

Nach rund zwei Stunden zeigten sich die rund 200 Konzertgäste begeistert von den jazzigen Weihnachtsklassikern in der Industriehalle des international führenden Herstellers im Bereich der Luft-, Regel- und Antriebstechnik.

Textquelle: Andreas Scholz