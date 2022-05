HLK-Betrieb für besten Kundenservice ausgezeichnet

Reine Luft, saubere Arbeitsplätze und sichere Fertigungsprozesse sind die Spezialität der Aigner GmbH. Das oberösterreichische Unternehmen bietet den Kunden als One-Stop-Shop komplette Lösungen von Absaug- und Filteranlagen, Schall- und Sichtschutzsysteme sowie Heiz- Kühl- und Frischluftanlagen. Die gewünschten Lösungen werden an die individuellen technischen, räumlichen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen angepasst.

Ein zentraler Geschäftsbereich des Unternehmens aus Gunskirchen/OÖ ist der Service und die Wartung. Vor rund 18 Jahren begann Heinz Seyrkammer eine Serviceabteilung aufzubauen.

Im April 2022 wurde sein jahrelanges Engagement, aber natürlich auch das des gesamten Kundendienst-Teams, mit einem besonderen Preis belohnt: Die Aigner GmbH erhielt den KVA Service Award 2021 verliehen.

Das Besondere: der Preis basiert auf einer unabhängigen Kundenbefragung. Und nur jene drei Unternehmen mit den zufriedensten Kunden werden mit dem KVA Service Award ausgezeichnet. Gegenüber der HLK meint Heinz Seyrkammer, nunmehriger Leiter des Serviceteams (im Bild 4ter von rechts): „Die Rückmeldungen der Kunden über ihre Zufriedenheit mit unserem Kundendienst, war selbst schon sehr aufschlussreich und wir haben die letzten Jahre daran gearbeitet, uns dort zu verbessern, wo uns unsere Kunden ein Potenzial aufgezeigt haben. Dass wir nun den KVA Service Award 2021 gewonnen haben, ist eine riesengroße Freude, und zwar nicht nur für mich, sondern für uns alle bei Aigner! Danke an unsere Kunden. Danke an mein Team!“