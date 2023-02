Eine gute, hygienisch unbedenkliche Luftqualität erfordert in Klassenzimmern etwa eine Luftmenge von 30 m³/h pro Person. In Pandemiezeiten werden auch noch höhere Luftmengen empfohlen. Der AL-KO Aircabinet ist für diesen Luftmengenbereich konzipiert und damit eignet sich damit für den Einsatz in Klassen- und Gruppenräumen.

Über eine Abluftöffnung auf der Gehäuseoberseite saugt der AL-KO Aircabinet verbrauchte Raumluft an und gibt sie über eine Fortluftverbindung nach draußen ab. Gleichzeitig gelangt frische Luft über den Außenluftstutzen ins Gerät, wo sie durch einen Filter der Klasse ePM1 zusätzlich gereinigt wird. Anschließend wird die frische Luft zugfrei über einen Textilluftschlauch im Klassenzimmer verteilt.

Neben der Senkung der Virenlast in der Luft des Klassenzimmers ist das Kompaktlüftungsgerät AL-KO Aircabinet auch in der Lage, den CO2-Gehalt in den Klassenräumen effektiv zu senken und damit das Wohlbefinden und Leistungsvermögen der Schüler*innen zu erhöhen – ein Mehrwert, der sich auch noch nach der Pandemie bemerkbar machen wird.