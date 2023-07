Norbert Lex bereitet sich auf die Pension vor und übergibt seit Mitte des Jahres nach und nach die Verkaufsleitung an seinen designierten Nachfolger Mathias Gleitsmann. Der ist seit August 2019 als Vertriebsingenieur für die Gebiete Niederösterreich und Wien bei TROX Austria tätig. In dieser Funktion setzte der diplomierte Projektmanager bereits erfolgreich Großprojekte wie die Laborregelung bei AIT Solid State, den Lüftungsgeräteeinbau bei Philoro sowie das House of Engineering beim FH Campus Wien um. Durch sein versiertes Projektmanagement und die Projektleitung bei etwa der Implementierung des Vertriebskanals e-business (myTROX Kundenportal) und der Produkteinführung mobiler Luftreiniger fiel die Wahl auf Mathias Gleitsmann als planmäßiger Nachfolger für Norbert Lex.

Mathias Gleitsmann ist Absolvent der HTL St. Pölten mit Schwerpunkt auf Wirtschaftsingenieurswesen und verfügt auch über einen Master of Science in Marketing und Sales der Fachhochschule Wien der WKW.

„Mit Mathias Gleitsmann haben wir einen Experten mit umfassender Erfahrung in der Lüftungsbranche gewonnen, der den Markt kennt und als digital native auf die Digitalisierung des Gebäudesektors und insbesondere der Lüftungstechnik optimal vorbereitet ist. Für unsere Transformation vom Komponentenhersteller zum Anbieter von Lüftungssystemen sind wir gut gerüstet“, so Wolfgang Hucek, Geschäftsführer von TROX Austria.

„Wir bedanken uns auch sehr herzlich bei Norbert Lex für seinen Einsatz, seit er 2013 bei TROX begonnen hat. Durch sein Engagement konnten zahlreiche Großprojekte erfolgreich umgesetzt werden.“

Über seine neue Aufgabe als Vertriebsleiter meint der gebürtige Niederösterreicher Mathias Gleitsmann: „Die persönliche und maßgeschneiderte technische Betreuung direkt beim Kunden vor Ort – basierend auf unseren Werten Toleranz, Fairness, Authentizität und ehrliche Kommunikation – sehe ich als Grundbaustein für unseren weltweiten Erfolg. Sie dienen mir als starke Leitlinien meiner zukünftigen internationalen Führungsverantwortung, auf die ich mich bereits sehr freue.“

Ab 1. Jänner 2024 steht Norbert Lex seinem Nachfolger Gleitsmann unterstützend als stellvertretender Verkaufsleiter zur Seite.