Gestern lebten in einem Haushalt meist mehrere Personen; es wurde viel selbst gekocht, die Heizung lieferte oft nur in einem Raum ausreichend Wärme (auch aus Spargründen), und die gewaschene Wäsche wurde im Winter innen aufgehängt. Dadurch war die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen früher viel höher.

Heute stehen Mikrowelle, Küchenmaschinen mit Kochfunktionen, Wäschetrockner in vielen Wohnungen und meist gehören weniger Personen zu einem Haushalt. Entsprechend gering ist der Feuchtigkeitseintrag. Zudem verwöhnen heutige Heizungssysteme in jedem Raum mit gewünschten (meist höheren) Temperaturen, sodass die relative Luftfeuchte allein aufgrund der wärmeren Luft geringer ausfällt. All diese Faktoren führen dazu, dass die relative Feuchte ohne weitere Hilfsmittel heutzutage insbesondere im Winter geringer ist als vor einigen Jahrzehnten.