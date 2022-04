Flexible Lüftungszentralen mit viel Hygiene

Das Konzept der Konstruktion der neuen Lüftungszentralen erlaubt die architektonische oder planungsspezifische Anpassung an die jeweilige Situation. So lassen sich Höhe und Breite in Schritten von 50 mm bedarfsgerecht anpassen. Das bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten beim Einbau.

Durch die modulare Struktur können die Geräte frei konfiguriert werden. Bei einfachen Zu- oder Abluftgeräten ist eine horizontale, vertikale, oder teilweise vertikale Ausführung möglich. Kombinierte Geräte stehen in der Anordnung übereinander oder nebeneinander zur Verfügung. Alle Gerätemodule sind durch ein Kupplungssystem miteinander verbunden, das ist nicht nur genau, sondern auch schnell im Einbau.

Die tragende Struktur der Geräte der Baureihe AQX H besteht aus kaltgepressten Aluminiumprofilen und doppelwandigen Paneelen. Dadurch wird maximale Stabilität bei möglichst geringem Gewicht ermöglicht. Das Gehäuse ist so ausgelegt, dass es eine hohe Schalldämpfung erreicht und äußerst beständig gegen Druck- /Unterdruckverformungen ist.