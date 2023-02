Für die Kälte-, Klima- und Lüftungsbranche steht ab sofort eine Online-Datenbank zur Verfügung: Die KälteKlimaBibliothek bündelt das umfangreichste deutschsprachige Buchprogramm zu diesen Themengebieten in einem digitalen Produkt. Rund um die Uhr und an jedem beliebigen Ort sind mehr als 30 Werke zugänglich. Nutzer*innen finden in der KälteKlimaBibliothek Fach- und Lehrbücher sowie Nachschlagewerke, die sowohl Grundlagen als auch praktisches Anwenderwissen vermitteln und aktuelle Themen wie Digitalisierung, Energieeffizienz oder natürliche Kältemittel behandeln.