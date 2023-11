Ein bedeutender Durchbruch gelang am 4. August 2023, als unter der Leitung der örtlichen Regierungsbehörden und mit Unterstützung der STU China eine erfolgreiche, unangekündigte Razzia in der mutmaßlichen Fälscherfabrik in Foshan durchgeführt wurde. Bei dieser Aktion wurden in direkter Kommunikation mit den Arbeitern im Werk die Hauptaktivitäten dieser Aufarbeitungsanlage aufgedeckt.



Die Aktivitäten umfassten den Ankauf von Originalventilatoren von ebm-papst, das Anbringen von gefälschten Etiketten und die Aufarbeitung von gebrauchten und ungebrauchten Ventilatoren alter Bauart. Die aufgearbeiteten Ventilatoren wurden als neue Originalprodukte verkauft, und um die Unterscheidung von gefälschten Produkten zu erschweren, verwendete das Unternehmen häufig eine Mischung aus echten und gefälschten Produkten.

Als Ergebnis der Aktion beschlagnahmten die Behörden vor Ort 149 Ventilatoren und 260 gefälschte Etiketten. Ebenso wurden alle gefälschten ebm-papst Produkte und die Einnahmen aus dem Verkauf beschlagnahmt und eine Geldstrafe von 20.000 RMB, ca. 2.500 Euro, gegen die Fälscher verhängt.