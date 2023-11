Grundsätzlich eignet sich eine direkte Schnittstelle für alle Großkunden, die regelmäßig TROX-Komponenten bestellen. Sie benötigen ein ERP-System, das Open Catalog Interface (OCI) unterstützt und Bestellungen erfassen und verwalten kann. Ähnlich wie Pilotkunde Equans können sie damit den Bestellaufwand reduzieren, Prozesse optimieren, Zeit einsparen, Medienbrüche und Doppelerfassungen vermeiden und rund um die Uhr aktuelle Preise abrufen.

„Wir haben bereits mehrere Anfragen anderer Kunden vorliegen, die sich ebenfalls eine direkte Anbindung ihrer Systeme an unsere wünschen“, erklärt Wurdits.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen den IT-Teams der jeweiligen Unternehmen ist Voraussetzung, um weitere Schnittstellen-Projekte in Angriff nehmen. Eine Voranmeldung dafür ist aber bereits jetzt möglich. In einem Erstgespräch mit einem TROX-Experten erfahren Interessierte weitere Details, beispielsweise zu den genauen technischen Voraussetzungen sowie zu möglichen Individualisierungen.

Anfragen bzw. Voranmeldungen zur Kundenschnittstelle kann man an Michael Wurdits, Leiter E-Business TROX Austria, stellen.