An vier kompakten Seminarnachmittagen im Juni 2023 in Innsbruck, Graz, Wien und Linz präsentierten die Experten von Geberit und TROX die aktuellen Entwicklungen im Bereich Digitalisierung in der Gebäudetechnik und die Treiber dahinter, sowie Wissenswertes rund um die intelligente Planung und den effizienten Betrieb von technischen Anlagen in Gebäuden.

Mehr als 250 interessierte Teilnehmer (m/ w/ d) an den vier Seminaren wurden mit den Möglichkeiten und Vorteilen, die eine Digitalisierung und Automatisierung in der Gebäudetechnik mit sich bringen, konfrontiert.