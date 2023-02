Die neue Baureihe von Clivet, die nun in den Baugrößen 59 kW und 78 kW erhältlich ist, ist mit Voll-Inverter-Technologie ausgestattet und setzt auf das ökologische Kältemittel R32 mit niedrigem GWP, wodurch die Umweltbelastung um mehr als 80% reduziert werden soll. Das Gerät ist mit einem doppelten Kältekreis für beide Baugrößen konzipiert, und steht in Bezug auf die saisonale Effizienz auch dank der neuen patentierten thermodynamischen Rückgewinnung REVO (Recovery EVOlution) laut eigenen Angaben an der Spitze des Marktes.