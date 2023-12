Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) verlor seinen langjährigen Vorsitzenden und Ehrenvorsitzenden, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Fritz Steimle. Er verstarb am 03. Dezember 2023. In herausragender Weise hat sich Steimle für die Entwicklung der Klimatechnik eingesetzt und engagiert. Während seiner Tätigkeit an der Universität Stuttgart folgte er 1973 dem Ruf der Universität Essen, wo er die Leitung des Institutes für Angewandte Thermodynamik und Klimatechnik übernahm. In seiner wissenschaftlichen Arbeit legte er sehr viel Wert auf den Terminus „angewandte“ und befasste sich schon vor einem halben Jahrhundert – als einer der wenigen – mit Fragen der Energieeffizienz, der Wärmepumpe sowie der Innenraumluftqualität.

Aufgrund seiner persönlichen Fähigkeiten wurde er zum Rektor der Universität Essen berufen und hatte den Vorsitz der Rektorenkonferenz des Landes Nordrhein-Westfalen inne.