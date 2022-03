„Alles möglich und überhaupt kein Problem“

Wie funktioniert die Dichtungsmethode nun im Detail? Beim Abdichtungsverfahren mit Aeroseal wird Vinylacetat – das ist übrigens auch der klebende Anteil, der im Haarspray oder Kaugummi enthalten ist – auf ca. 60 Grad erhitzt und in der Luft mit etwa sechs Bar in feinste Teilchen zerstäubt. Das Dichtmittel-Luft-Gemisch wird anschließend über einen Transportschlauch in den Luftkanal eingeblasen. Durch einen Ventilator, der im Luftkanalnetz einen hohen Druck erzeugt, tritt das Dichtmittel-Luft-Gemisch sukzessive durch etwaige Ritzen und Spalten aus. Der austretende Dichtstoff setzt sich in weiterer Folge an den Undichtheiten ab und baut sich solange auf, bis die komplette Öffnung verschlossen ist. Mit diesem Verfahren können Undichtheiten mit einem maximalen Durchmesser von etwa 15 mm beseitigt werden. Die Luftkanalwand bleibt dabei innen sauber.