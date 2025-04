„Ein Sommer ohne Klimaanlage in den eigenen vier Wänden ist für immer mehr private Haushalte offenbar nicht mehr vorstellbar“, ist sich Studienautor Dominique Otto sicher. Laut aktuellem Branchenradar Klima-Splitgeräte in Österreich wachsen die Erlöse von Herstellern und Generalvertretungen im Jahr 2024 um nahezu 38 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 73,5 Mio. Euro. Zuwächse gibt es in allen Gebäudetypen, am stärksten jedoch bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+44 % gegenüber Vorjahr). Mit insgesamt 24.340 Stück wird mittlerweile mehr als die Hälfte aller Geräte alleine im Wohnungssektor installiert. Addiert man dazu die Klimaanlagen in Einfamilienhäusern, beträgt der Anteil 57 %. Alles in allem werden im laufenden Jahr 2024 mehr als 48.000 Klimaanlagen verkauft, um knapp 12.300 mehr als im Jahr davor, so die Zahlen der Marktstudie des Marktforschungsinstituts Branchenradar.com.



