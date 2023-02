Der § 28 der Arbeitsstättenverordnung (AStV) schreibt nicht nur die Lufttemperatur in Arbeitsräumen vor, sondern auch die Luftgeschwindigkeit. Der § 28 der AStV/„Raumklima in Arbeitsräumen“ (3) lautet:

Es ist dafür zu sorgen, dass die Luftgeschwindigkeit an ortsgebundenen Arbeitsplätzen in Arbeitsräumen folgende Mittelwerte über eine Mittelungsdauer von 200 Sekunden nicht überschreitet:

0,10 m/s, wenn Arbeiten mit geringer körperlicher Belastung durchgeführt werden

0,20 m/s, wenn Arbeiten mit normaler körperlicher Belastung durchgeführt werden

0,35 m/s, wenn Arbeiten mit hoher körperlicher Belastung durchgeführt werden



KSM ist zwar auf die Planung, Installation und Servicierung von Kälte- und Klimaanlagen fokussiert, aber den Nachweis zur Luftgeschwindigkeit der Innengeräte konnte das steirische Unternehmen natürlich nicht selbst erbringen. Auch aus diesem Grund wurde der Samsung Klimageräte-Partner in Österreich – Samcool – zu Rate gezogen.

DI Manuel Csar von Samcool erinnert sich: „Wir leiteten die Anforderung von KSM an Samsung-Europa weiter, die die entsprechenden Messdaten und Auswertungen vom Headquarter in Süd-Korea zur Verfügung gestellt bekamen. Damit konnten wir den Beweis erbringen, dass die Samsung WindFree Innengeräte die geforderten Parameter für die ‚Bank Burgenland Zentrale‘ erfüllen“.