Unter dem Motto „Das Handwerk zählt“ konnten die zahlreich erschienenen Gäste, Freunde und Wegbegleiter ihre handwerklichen Fähigkeiten bei der Montage unter Beweis stellen. Für jede fertige „Installation“ konnte ein 20-Euro-Button in die Spendenbox eingeworfen werden, auch wenn nicht jede Installation „normgerecht“ fertiggestellt war. Was zählte, war, was zusammenkam, denn das Installationsunternehmen hat den erreichten „Button“-Betrag dann an die Tagesstätte St. Pölten gespendet.

Die Festreden der aktuellen Chefs der Ofenbinderspringsholz GesmbH – Peter Springsholz, Wilhelm Springsholz und Brigitte Fuchsbauer – waren sehr kurz gehalten.