Der österreichische Anlagenbauer Kremsmüller wurde Anfang Juni 2022 vom jahrzehntelangen Partner OMV mit wesentlichen Reparaturarbeiten an der Hauptkolonne der Rohöl-Destillationsanlage beauftragt. Ein renommierter und gleichzeitig erfolgreicher Auftrag, auf den Mag. Gregor Kremsmüller, Miteigentümer der Kremsmüller Gruppe, stolz zurückblickt: „Im Wesentlichen bestand der Auftrag in der Neufertigung und dem Austausch von zentralen Komponenten der Anlage. Insgesamt wurden rund 50 Tonnen Stahl in den Kremsmüller-Werkshallen in Steinhaus verarbeitet.“ Vier verschiedene Materialien mussten zu einem Bauteil unter Einhaltung engster Toleranzklassen verarbeitet werden. „Präzision, die nur mit exakter Laservermessung garantiert werden konnte“, ergänzt Kremsmüller. „Auch können nur sehr wenige österreichische Unternehmen einen Konus mit 8,5 Meter Durchmesser herstellen“.

Aufgrund der großen Bedeutung der Anlage für die Versorgungssicherheit Österreichs wurden die Arbeiten mit maximalem Einsatz durchgeführt.

50 Mitarbeiter in der Fertigung in Steinhaus sowie 50 bis 60 weitere Mitarbeiter vom Kremsmüller Standort Schwechat waren rund vier Monate mit vollem Einsatz am Werk.