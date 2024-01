„Angesichts der allgemein schwierigen Rahmenbedingungen bin ich verdammt stolz auf die Leistung, die mein Team im ersten Halbjahr erreicht hat. Wir sind hier noch gut unterwegs und damit aktuell noch einer der profitabel wachsenden Spieler in unserer Branche“, sagt CEO Christian Berner. „Fakt ist jedoch, dass wir gegen einen massiv einbrechenden Markt ankämpfen. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland und Europa ist maximal dramatisch, während der internationale Wettbewerb gnadenlos vorrückt. Uns droht ein Deindustrialisierungstsunami mit gravierenden Folgen im Hinblick auf Wohlstand und Beschäftigung. Die aktuelle politische Ausrichtung mit links/grün in Deutschland und Europa gefährdet damit auch den sozialen Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.”

In Bezug auf die staatliche "Unterstützung" sagt Berner: „Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als Familienunternehmen damit ernster denn je. In einem bisher ungekannten Maß jedoch fehlt nicht nur die Unterstützung des Staates, sondern darüber hinaus setzt der Staat uns große Hürden in den Weg.“