„Als Unternehmen mit Service-Schwerpunkt ist uns die Nähe zu unseren Kunden ein großes Anliegen. Kompetenz bei der Beratung und rasche Warenverfügbarkeit haben für Handwerkerinnen und Handwerker einen hohen Stellenwert - Prioritäten, die bei Würth genauso gesetzt werden. Diese spezielle Service-Qualität leben wir auch in unseren Shops, um ein starker Partner für Handwerk und Industrie zu sein und unsere Kunden ready for work zu machen“, erklärt Alfred Wurmbrand, Geschäftsführer von Würth Österreich, aus Anlass der Eröffnung des 70-ten Shops in der Alpenrepublik. Der am 27. März 2023 in Betrieb gegangene und am 30. März feierlich eröffnete neue Würth-Shop befindet sich in Radstadt. Damit haben Handwerker in Salzburg nun eine fünfte Anlaufstelle: In der Tauernstraße 26b finden Profikunden auf einer Verkaufsfläche von rund 400 m² Werkzeuge und Maschinen für die professionelle Anwendung. Mehr als 5.000 Artikel umfasst das lagernde Sortiment an Schrauben, Dübeln, chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Zusätzlich kann aus dem gesamten Sortiment von mehr als 120.000 Produkten bestellt werden.