Insight-Report-Service 2022/ Umfrage : Wo verlieren Servicemitarbeiter wertvolle Zeit?

Im Service tätige Unternehmen sollten wissen, was ihre Kundendienst-Mitarbeitenden brauchen oder wo Zeit verloren geht. Aber ist es im Detail wirklich so? Genau hier hakt der „Insight-Report-Service 2022“ ein: Bei dieser Umfrage können/sollen Unternehmen ihre Servicetechniker (m/w) teilnehmen lassen und erhalten so ohne großen Aufwand wertvolle Informationen.