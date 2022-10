Der Umgang mit brennbaren Kältemitteln birgt Gefahren, die unbedingt berücksichtigt werden müssen. Da diese Kältemittel in den nächsten Jahren stark an Bedeutung gewinnen werden, bieten das AIT Austrian Institute of Technology und die ÖGKT - Österreichische Gesellschaft der Kältetechnik gemeinsam mit dem Verband Wärmepumpe Austria eine dreitägige Weiterbildung im Umgang mit brennbaren Kältemitteln, bestehend aus einem Theorie- und einem Praxisteil, an.

Ort: HTL Mödling; Zeit: 19. bis 21.10.2022 (9 bis 17 Uhr). Hier findet man weitere Details und Infos zum Kurs.