Die Abaton-Paneele können nicht nur klimaschonend Heizen und Kühlen, sondern sollen gleichzeitig auch den ästhetischen Ansprüchen von Interior-Design-Liebhabern gerecht werden. In Decken sowie Wänden integriert oder in Sichtbeton-Optik ausgeführt, sind sie flexibel in Räumen einzusetzen. Abaton will damit zwei wesentliche Prinzipien vereinen: die Bedeutung von energiereduzierten Heizlösungen mit höchsten Ansprüchen an den Raumkomfort.