Rakos freut sich auf die Weiterführung seiner ehrenamtlichen Funktion als Präsident des Weltverbandes: „Die nachhaltige Nutzung von Bioenergie spielt eine eminent wichtige Rolle in unserem Kampf gegen die Klimaerhitzung. Die World Bioenergy Association ist eine Plattform, die den globalen Austausch von Knowhow über die rasante technische Entwicklung im Bereich Bioenergienutzung fördert. Sie vermittelt politischen Entscheidungsträgern die Chancen, die sich aus diesen Entwicklungen ergeben. Wir sehen uns als Anwalt einer nachhaltigen Entwicklung, die biogene Ressourcen so nutzt, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten werden und positive lokale Wirtschaftskreisläufe entstehen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, in diesem Sinne etwas beitragen zu dürfen.“ Auch Michael Pfeifer, Vorstandsvorsitzender von ProPellets Austria, freut sich über die Wiederwahl von Rakos: „Christian Rakos versteht es, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Es erfüllt uns mit Stolz, dass unser Geschäftsführer diese wichtige internationale Rolle weiterhin innehat und international aktiv gestalten kann.“