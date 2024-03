25 Jahre nachdem sich der der „Kupferschläger und Pumpenmacher“ Johann Vaillant in Remscheid selbständig gemacht hat, gönnt sich er sich am Ostersonntag 1899 eine Pause. Die Kinder spielen, Johann Vaillant nimmt die Zeitung zur Hand, um in Ruhe zu lesen. Beim Durchblättern der Monatszeitschrift „Alte und Neue Welt“ stößt er unvermittelt auf ein kurioses Bild: Da schlüpft ein Hase aus einem Ei. Rotbackige Zwerge und putzige Tierchen stehen um das Ei herum und bestaunen das Wunder. Ein zündender Moment: Johann Vaillant ist fasziniert und beschließt den Erwerb von Bild und Copyright. An diesem Ostersonntag nimmt die Erfolgsgeschichte des Vaillant Markenzeichens seinen Anfang.

Seit 1899 schmückt der „Hase im Ei“ die Produkte, Kataloge und Prospekte von Vaillant. Von Anfang an zielte der Heizungshersteller auf ein unverwechselbares Markenprofil ab. Was als einer von tausenden deutschen Meisterbetrieben in einer Remscheider Werkstatt begann, ist schon nach wenigen Jahren im damaligen gesamten Deutschen Kaiserreich und sogar jenseits dessen Grenzen ein Begriff.

Das Design der Vaillant Produkte (und des Hasen) wird laufend dem Architekturverständnis der Zeit angepasst. Durch Otto Lorber, der 1929 als Werbeleiter eingestellt wird, erhält das Markenzeichen sein erstes Re-Design. Das Logo enthält ab jetzt auch den Schriftzug „Vaillant“, wird zur sogenannten Wort-Bildmarke. Damit sind die Vorgaben gemacht, von denen alle folgenden Re-Designs nicht wesentlich abweichen.