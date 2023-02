Der Zugang ist ganz einfach: Auf verschiedenen Kanälen kann sich jeder Interessierte anmelden, etwa über Facebook, LinkedIn oder über die Spirotech-Website. Am schnellsten geht es durch Scannen eines QR-Codes – dieser führt direkt zur Anmeldeseite. Die Bestätigung mit dem Zugang zum Live-Event kommt per E-Mail.Die Webtalks werden aufgezeichnet und den Teilnehmern wenige Tage später zugemailt. Anschließend steht das Material auch auf der Website zur Verfügung. So lassen sich Details jederzeit noch einmal nachvollziehen.

Weitere Informationen über das Unternehmen und das Produktprogramm sind auf der Spirotech-Website zu finden.