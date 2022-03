Wenn sich Lüftungsgerät und Wärmepumpen verbinden

Kommunikationskits von Systemair ermöglichen die Kommunikation, in Form der bedarfsgerechten Leistungsanforderung, zwischen Lüftungs- und Klimatechnik. So entsteht ein System, das im Winter heizt, im Sommer kühlt und sich auch in Jahreszeiten mit größeren Temperaturschwankungen schnell den Bedingungen anpasst. Durch das Einbringen vorkonditionierter Luft wird hoher Komfort in den Räumlichkeiten geschaffen.



Je nach Bedarf können weitere Komponenten, wie Inneneinheiten und Luftschleier integriert werden.