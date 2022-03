Wels: Branchentreff beim Großhändler

Bei einem Rundgang am Messestand von HOLTER in Halle 20 tauchen die Besucher in die drei Themenwelten Heizung, Energie & Haustechnik, Badezimmer & Hauswirtschaftsraum sowie Wellness & Pool. Gemeinsam mit über 40 Partnerfirmen bietet der Großhändler für Fachbesucher und Konsumenten eine Vielzahl an Themen und Neuheiten.

Erstmals finden Informationsveranstaltungen rund um Heizsysteme und das Paket zur Heizung der Zukunft statt. Dabei informieren Ochsner, Sonnenkraft, Vogel & Noot und HOLTER mehrmals täglich über Wärmepumpen, Wärmeabgabesysteme sowie Photovoltaikanlagen und beantworten Fragen. Konkrete Preisbeispiele für Installateurbetriebe und Konsumenten runden das Infoangebot ab.