Das norddeutsche Unternehmen RMB/Energie ist in der Branche für effiziente und kompakte Blockheizkraftwerke im Leistungsbereich bis 50 kW elektrisch und 100 kW thermisch bekannt. Besonders die hohe Effizienz der serienmäßig mit Brennwerttechnik ausgestatteten neoTower BHKW in Verbindung mit der enggestaffelten Produktpalette sorgen für größte Flexibilität bei Planungsbüros, Einbaupartnern und Kunden. Auch der neoTower 12.5 überzeugt mit einem Gesamtwirkungsgrad von 107,4 % und dem ErP-Effizienzlabel der Klasse A++. Dank seiner stufenlosen Modulation passt der neoTower 12.5 seine Leistung im Bereich zwischen 6,0 und 12,5 kW elektrischer Leistung sowie 13,3 und 27,6 kW Wärmeleistung dem individuellen Bedarf des Gebäudes an.