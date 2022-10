Ziel der österreichischen CO 2 -Steuer ist es, das Welt-Klima durch niedrigere Kohlenstoffdioxid-Ausstöße zu schützen, die EU-Vorgaben zu erfüllen, und umweltschädlichen Emissionen einen Preis zu geben. Als Ausgleich für die Einhebung der CO 2 -Steuer wird an alle Österreicher (m/w) ein Klimabonus ausgezahlt (der sich aus den Einnahmen der CO 2 -Steuer generiert).

Ob der Klimabonus die zusätzlichen Kosten bei Heizen und Mobilität abfedern kann, hängt von der Heizung, dem Gebäudestandard, den Heiz- und Bade-Gewohnheiten, der Treibstoffart sowie der jährlichen Kilometerleistung ab.

Seit 01. Oktober 2022 werden fossile Energieträger in Österreich mit 30 Euro pro Tonne CO 2 belastet, zusätzlich zu den bereits bestehenden Steuern (wie z. B. Mineralölsteuer-MöSt). Rund 2 Mio. Heizungssysteme, die in Österreich mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, sind davon betroffen

Die CO 2 -Steuer findet Anwendung auf die Energieträger Benzin, Gasöl (Diesel), Heizöl, Erdgas, Flüssiggas und Kohle. 2023 steigt der Preis pro Tonne CO 2 auf 35 Euro, 2024 auf 45 und 2025 auf 55 Euro.

Der Preis für Heizöl in Österreich berechnet sich nun aus Nettopreis + Mineralölsteuer + CO 2 -Steuer x Mehrwertsteuer (20 %). Durch die neue CO 2 Steuer wird der Liter Heizöl in Österreich derzeit (2022) um rund 10 Cent pro Liter teurer.

Für Erdgas steigt der Preis um über 7 Cent (inkl. MWSt.) je m³. Auch bei Benzin (+8,6 Cent) und Diesel (rund +10 Cent) stiegen die Preise zusätzlich.

Die höheren Preise für Erd-/Flüssiggas, Heizöl und für die Mobilität werden sich auf viele Lebensbereiche auswirken – Heizen, Transport, Lebensmittel, Urlaub & Freizeit wurden bzw. werden noch teurer. Appelle verschiedenster Organisationen und Parteien, die eine neuerliche Verschiebung der CO 2 -Steuer forderten, wurden von der österreichischen Bundesregierung (ÖVP/Grüne) ignoriert.

Ob sich die Konjunktur-Aussichten und die (Investitions-)Stimmung der Österreicher (m/w) durch die unbedingt jetzt notwendige Maßnahme verbessern, darf bezweifelt werden.