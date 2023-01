Christian Sieg (40), derzeit Commercial Director bei BDR Thermea in Deutschland, wird mit 15. Jänner 2023 zum Geschäftsführer ernannt und leitet ab dann das Unternehmen mit den (Heiztechnik-) Marken Brötje, Remeha, Senertec (miniBHKWs). Sieg ist ein ausgesprochener Kenner der Branche und bringt vielfältige nationale und internationale Erfahrungen mit. Mit ihm soll BDR Thermea die einzelnen Marken und deren Markpositionierung weiter schärfen und zukünftiges Wachstum für die Unternehmensgruppe forcieren.

„Der Transfer von Wissen ist bei komplexer werdenden Rahmenbedingungen eine Schlüsselkompetenz. Hier werden wir auch zukünftig führend agieren und diese Bereiche entsprechend weiterentwickeln“, sagt Christian Sieg.

Die Evolution der einzelnen Geschäftsbereiche und eine gute organisatorische Entwicklung in der Unternehmensstruktur wappnen das Unternehmen für zukünftige Herausforderungen. Hier knüpft Nachfolger Christian Sieg, der bereits seit einem Jahr das Management Team des Unternehmens verstärkt, tatkräftig an. „Uns ist wichtig, auf dem Erreichten aufzubauen und das Unternehmen in dem sich ändernden Marktumfeld noch stärker zu positionieren“, so Sieg.