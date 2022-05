Wasseraufbereitung für die Industrie- und Gebäudetechnik

Auf der IFAT, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft in München (30.5. - 3.6.2022), können Besucher einen Ausschnitt des breit gefächerten JUDO Angebots erleben. Im Fokus des Messeauftritts in München steht unter anderem die besonders kompakte Umkehr-Osmose-Anlage JOS 65G zur Entsalzung mit höchsten Rückhalteraten und optimaler Ausbeute.

Die 350 kg schwere Anlage liefert pro Stunde bis zu 3.750 Liter aufbereitetes, vollentsalztes Wasser. Die Anlage ist staub- und spritzwassergeschützt und benötigt durch ihre kompakte Bauweise wenig Platz.

Für noch größeren Wasserbedarf eignet sich die Umkehr-Osmose-Anlage JUDO JOS 380 G-S. Sie läuft vollautomatisch, ist durch die Hochdruckkreiselpumpe aus Edelstahl besonders geräuscharm und für eine hohe Betriebssicherheit sowie lange Lebensdauer ausgelegt.

Die JUDO Umkehr-Osmose-Anlagen werden bevorzugt dort eingesetzt, wo kontinuierlich entsalztes Wasser benötigt wird: Dampfkessel-, Kühl- und Klimatechnik, Getränke- und Lebensmittelherstellung, Pharma- und Kosmetikindustrie, Labors, Apotheken, Krankenhäuser, Großküchen; Spülwässer für die Oberflächenveredelung und Waschanlagen, Gießwässer für den Gartenbau, Brack- und Meerwasserentsalzung. Kurz: überall dort, wo besondere Anforderungen an die Wasserqualität gestellt werden.

JUDO liefert aber auch spezielle, auf Kundenanforderungen zugeschnittene, Umkehr-Osmose-Anlagen, wie z. B. die JOS 720 G-S (eine Spezialanfertigung, die exakt nach den Bedürfnissen und Vorgaben eines Automobilherstellers gefertigt wurde). Auch darüber kann man sich bei JUDO auf der IFAT 2022 (in Halle B2 Stand: 238) informieren.