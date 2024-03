Das Schweizer Produktionsunternehmen ELYSATOR ist Spezialist für technisches Wasser in verschiedenen Anwendungsbereichen. Über mehrere, hauptsächlich nicht-chemische Verfahren, wird Heizungs- und Kühlwasser von Kalk und Sauerstoff befreit. Dies erhöht die Energieeffizienz und beugt Schäden durch Korrosion vor.

Im Installateur TV Podcast Gespräch erklärt Rolf Frei, welche chemischen Prozesse sich unter der Oberfläche abspielen und warum es noch kein breites Bewusstsein für technisches Wasser gibt. Ähnlich wie beim Leistungssport, heißt es auch in der Anlagenbefüllung „Durchhalten“. Auf die Erstbefüllung soll eine konsequente Anlagenbegleitung folgen.

Wie man neue Wärmepumpen mit alten Installationen in Einklang bringt und was die Schweiz trotz geringerer Förderquoten besser macht, verrät er Herbert Bachler ebenfalls im Interview.

Die aktuelle InstallateurTV Podcast-Folge (26 min.) ist jetzt auf verschiedenen Plattformen anzuhören: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast und Podigee.