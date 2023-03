Der Name Dehoust wird vor allem mit Heizöl-Tanks in Verbindung gebracht. Das mittelständische deutsche Unternehmen bietet mittlerweile aber eine sehr große Bandbreite an „Behälter-Lösungen“ aus Kunststoff, Stahl oder Edelstahl. Pufferspeicher für Wärme und Kälte bzw. die optimale Nutzung von Energie zählen hier genauso dazu, wie Lösungen für die Regenwasser-/ Grauwassernutzung oder Betriebswassertanks.

Nachdem in weiten Teilen Europas die Niederschläge weniger wurden, können sowohl Regenwasser- als auch Grauwasser-Speicher helfen, Trinkwasser einzusparen bzw. Wasser für trockenere Zeiten zu bevorraten. Aufbereitetes Grauwasser spart nicht nur wertvolles trinkbares Nass, sondern reduziert auch die Abwasserbelastung.

Um den Geschäftsbereich zur Schonung der Ressource Wasser mittelfristig weiter auf- und auszubauen, wurde am Standort Leimen/D im vergangenen Jahr eine neue Lager- und Produktionshalle in Betrieb genommen. Sie erhöhte die Kapazitäten für die Produktion von Anlagen für das Betriebswasser-Management deutlich.