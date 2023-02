Es sei kein Geheimnis, dass sich ein Gros des Gebäudebestandes in Deutschland für den Einsatz von Wärmepumpen nicht eigne. Eine Vielzahl von Hauseigentümern dürfte die für den Einsatz der Wärmepumpe oftmals erforderliche Grundsanierung schlicht überfordern. Mit der Genehmigung der EU-Kommission vom 22. Dezember 2021 für das Joint Venture europäischer Flüssiggas-Anbieter (nicht: Anbieter von verflüssigtem Erdgas, Methan) zur Produktion von erneuerbarem Dimethylether (rDME) werde in Kürze eine Alternative marktreif, die schon bis 2027 in der EU ein Volumen von jährlich 300.000 Tonnen aufweisen werde. In dieser Summe seien andere rDME-Initiativen sowie die weiter ansteigende Produktion von biogenem Flüssiggas noch nicht berücksichtigt, so der DVFG.