An sechs bis sieben Kurstagen werden neben den technologischen Grundlagen der Wärmepumpen- und Kältetechnik auch die Planung, Installation und kältetechnische Wartung von Wärmepumpen vermittelt. Die Weiterbildung schließt bei Erfüllen aller Voraussetzungen mit den Zertifikaten „Zertifizierter Wärmepumpeninstallateur bzw. –planer“ bzw. „Kategorie II-Zertifikat“ ab. Dieser Kurs wird zu verschiedenen Terminen an unterschiedlichen Orten in Österreich durchgeführt:



Teil 1 beim AIT in Wien, Teil 2 in der HTL Mödling: 20.02. bis 07.03.2023 oder 17.04. bis 02.05.2023.



WIFI Salzburg (Stadt Salzburg, Kurs inkl. Prüfung): 27.02. bis 10.03.2023 oder 15. bis 24.05.2023.



WIFI Tirol (Innsbruck, Kurs inkl. Prüfung): 13.03. bis 21.03.2023 (Hinweis: verkürzte Kursversion, nur Kategorie II-Zertifizierung).