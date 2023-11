Kari Ochsner leitet seit 2008 in fünfter Generation das familiengeführte Industrie-Unternehmen Ochsner Wärmepumpen mit mehreren Standorten in Niederösterreich.

Der 49-jährige Unternehmer wurde in einer Vorstandssitzung im Zuge der Vollversammlung im November 2023 im Haus der Digitalisierung/NÖ zum neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung Niederösterreich gewählt.

„Mein oberstes Ziel ist die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Niederösterreich“, erklärt Kari Ochsner in seiner Amtsantritt-Rede. Dabei bedankte er sich auch in das in ihn gesetzte Vertrauen und zollt seinem Vorgänger Thomas Salzer Respekt: „Ich habe immer gesehen, wie Thomas Salzer sich motiviert und uneigennützig eingesetzt hat und über die Parteigrenzen hinaus die Anliegen der Industrie in Niederösterreich erfolgreich vertreten hat.“

Unterstützt wird Ochsner bei seiner neuen Tätigkeit von einem mehrköpfigen Team, dem ebenfalls neu zusammen gesetzten IV-NÖ-Präsidium: Barbara Ascher (GF von Feller), Andreas Welser (GF von Welser Profile) und Johann Eggerth (Managing Director Vetropack Austria).

„Unsere Vision lautet: Der Industriestandort Niederösterreich soll nicht nur erhalten, sondern auch weiterentwickelt werden, um als attraktiver Ort für Unternehmen aus anderen Bundesländern, ja sogar aus anderen EU- und Nicht-EU-Staaten, wahrgenommen zu werden. Unser Ziel ist es, dass hier erfolgreich produziert wird, Arbeitsplätze geschaffen werden und der Wohlstand und die Lebensqualität in diesem Bundesland gesichert bleiben“, unterstreicht Ochsner.

Neben seiner Tätigkeit als Leiter von Ochsner Wärmepumpen ist Kari (Karl) Ochsner auch Aufsichtsratsvorsitzender-Stv. der ÖBAG (Beteiligungsges. der Republik Österreich) und Vize-Präsident des österreichischen Wärmepumpenverbandes.