Heiz- & Kühllösungen statt Spaten & Schaufeln

1872 wurde der Grundstein für Vogel&Noot gelegt: Friedrich Vogel und Hugo von Noot gründeten einst mit einer Stahlfrischerei, einem Hammer- und einem Blechwalzwerk die erste Werksanlage in Wartberg im Mürztal. Damals für die Fertigung von Spaten und Schaufeln. 1878 kam mit Hermann Bührlen noch ein weiterer Miteigentümer hinzu. Den Ausgang findet die Erfolgsgeschichte durch die Nähe zum Stahl. Anfangs wurden überwiegend landwirtschaftliche Geräte produziert: Ab 1929 wurde mit der Produktion von Stahlheizkörpern begonnen.

In den 1970er-Jahren war klar: Man wollte expandieren und die Heizungsbranche erobern. In Wartberg wurde die erste Fertigungsstraße für Fertigheizkörper errichtet. Bereits 1987 erbaute man eine zweite, nun vollautomatische Fertigungsstraße in Wartberg bzw. ging 1991 die Heizkörperfertigung in Mosonmagyaróvár (Ungarn) und 1995 die drei vollautomatischen Fertigungen in Wartberg in Betrieb. In diesem Zeitraum wurden neue Maßstäbe im Bereich der Heizkörperfertigung gesetzt.