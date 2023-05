Bei der großen 125-Jahr-Jubiläums-Feier Anfang Mai 2023 beim Produktionsstandort in Luckenau/D konnten sich zahlreiche geladene Gäste – darunter die Inhaber-Familie, der Landrat des Burgenlandkreises, der Oberbürgermeister von Zeitz sowie weitere Gäste aus der Regionalpolitik – persönlich von der Leistungsfähigkeit der Joseph Raab GmbH & Cie. KG überzeugen. Dabei wurde nicht nur auf die Geschichte der Familiengesellschaft zurückgeblickt, sondern auch ein Blick in die Zukunft geworfen.

Geschäftsführer Rolf Wagenfeld stellte das Motto „Mit Erfahrung in die Zukunft“ über seine Ansprache und gab einen Ausblick auf die nächsten Jahre: „Wir müssen uns den Märkten anpassen, den Veränderungen stellen. Heute sind wir dabei, Prozesse stark zu automatisieren. Dazu investieren wir in eine neue vollautomatische Fertigungslinie für die Rohrfertigung, den Einsatz von Robotern sowie in ein neues Warenwirtschaftssystem. Wir werden in diesem und im nächsten Jahr mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen, um den Standort für die Zukunft fit zu machen. Und damit auch Arbeitsplätze zu modernisieren und zu sichern.“