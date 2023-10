Digitalisierung : Vitramo relauncht seine Webseite

Der Relaunch der Vitramo Webseite ist ein weiterer Schritt in der Digitalisierungsstrategie des Unternehmens. Erst kürzlich wurden die verschiedenen Produktkategorien für die Nutzung in BIM-Systemen bereitgestellt. Wie bei allen Heizlösungen bietet der Hersteller eine individuelle und umfassende Unterstützung bei der Auslegung und Dimensionierung an.