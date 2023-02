Die international tätige Viessmann Gruppe hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Pacifica Home Services Ltd. (PHS) übernommen und gleichzeitig die Reinvestition des Management Teams unterstützt. Die Transaktion umfasst auch den Erwerb der Oakes Energy Services Ltd, die für die Entwicklung des neuen Unternehmens von großer Bedeutung sein wird. PHS hat seinen Sitz in Durham, Großbritannien, und ist bei den Endkunden in Großbritannien unter der Marke 0800 Repair bekannt. Das Management Team von PHS wird an Bord und langfristig investiert bleiben. Die entsprechende Vereinbarung wurde sowohl von Viessmann als auch vom Verkäufer, der Pacifica Group Ltd, einem Portfoliounternehmen des führenden europäischen Wachstumsinvestors Synova, unterzeichnet. Über die Höhe des Kaufpreises haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.