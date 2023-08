In traditioneller Art und Weise lädt Viessmann Österreich seine Kunden und Partner bei seinen Sommerveranstaltungen in die Zentrale nach Steinhaus bei Wels und in die Vertriebsniederlassungen Brunn am Gebirge, Hart bei Graz und Wattens ein. Bei den heurigen Veranstaltungen, die vom 30.08. bis 28.09.2023 stattfinden, stehen u. a. Impulsvorträge zu folgenden Themen am Programm:

Lösungen zur Dekarbonisierung im Gebäudesektor

Die schlaue Wärmepumpe – flüsterleise, vernetzt und erweiterbar

100 % – Wärme, Strom und Mobilität

Digitale Lösungen –Vernetzte Systeme, nachhaltige schnell, effizient und unkompliziert

Energie, Wärme, Lüftung, Speicherung und digitale Innovationen

Viessmann bietet in diesen Bereichen unterschiedliche Lösungen an, über die Fachprofis Bescheid wissen sollten. Außerdem werden mit den digitalen Tools auch Chancen für neue Geschäftsmodelle durch zusätzliche Services eröffnet. Kunden und Partner erhalten bei den Sommerveranstaltungen alle Infos dazu – Details, Orte und Anmeldemöglichkeiten zu den jeweiligen Terminen finden Profis im Viessmann Partnerportal.