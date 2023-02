Mit Anfang 2022 übernahm Ing. Wolfgang Aichinger die Verkaufsleitung Österreich in den Bereichen Haustechnik und Industrie beim oberösterreichischen Holzheizungs-Spezialisten Hargassner GmbH. Zuletzt war der 48-jährige Oberösterreicher lange Zeit als Verkaufsleiter und Prokurist bei einem namhaften Mitbewerber tätig. Mit Aichinger konnte der Global-Player Hargassner einen absoluten Branchen-Experten mit langjähriger Erfahrung gewinnen, der das weitere Wachstum von Hargassner am Holzheizungsmarkt tatkräftig unterstützen wird. In Österreich ist das Unternehmen mit einem flächendeckenden Außen- und Kundendienstnetzwerk im zweistufigen Vertrieb aktiv.

Hargassner konnte 2021 das erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte verzeichnen. Mit über 700 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten wurden mehr als 25.000 Pellets-, Hackgut- und Stückholzheizungen in 42 Länder versendet.

Über 140.000 zufriedene Endkunden zählt Hargassner (laut eigenen Angaben) mittlerweile.

Aktuell wird am Hauptstandort in Wenig/OÖ die Produktion um ca. 16.000 m² erweitert. Das gesamte Areal umfasst nach der Eröffnung des Zubaus 54.000 m².