Das Unternehmen stellt in diesem Zusammenhang klar, dass die Versorgung von Ersatzteilen und gewissen Zubehören für Saunier Duval-Produkte in Österreich über die Frauenthal-Gruppe und deren Abholmärkte langfristig sichergestellt ist. Die Betreuung der installierten Basis erfolgt weiterhin durch den Vaillant Group Kundendienst bzw. durch konzessionierte Vaillant Fachpartner. Vaillant wird eng mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass deren Bedürfnisse während des Übergangsprozesses bestmöglich erfüllt werden, teilt das Unternehmen mit.

„Wir danken unseren langjährigen Partnern für ihr Vertrauen in die Marke Saunier Duval und sichern ihnen zu, alle Leistungen künftig unter der Marke Vaillant in höchster Produkt- und Servicequalität zur Verfügung zu stellen“, so Dr. Markus Scheffer abschließend.

