Die für Ein- und Zweifamilienhäuser konzipierten Vitovalor Brennstoffzellen-Heizgeräte sind für den Einsatz in Neu- und Bestandsbauten geeignet. Vitovalor PT2 ist das Brennstoffzellen-Kompaktgerät und besteht aus zwei Modulen: dem Grundgerät mit integrierter PEM-Brennstoffzelle, Gas-Brennwertkessel zur Deckung von Wärmebedarfsspitzen an kalten Tagen sowie dem Speicher-Tower mit Speicher-Wassererwärmer (220 Liter) und der kompletten Hydraulik. Außerdem gibt es mit Vitovalor PA2 ein Brennstoffzellen-Modul zur Nachrüstung, z.B. für Anlagen, die bereits über einen Gas-Brennwertkessel verfügen. PEM-Brennstoffzelle, Gasaufbereitung und Regelung sind in einem kompakten Gehäuse integriert. In beiden Geräten, Vitovalor PT2 und Vitovalor PA2, hat die Brennstoffzelle eine elektrische Leistung von 750 Watt, kann bis zu 45 Stunden ununterbrochen betrieben werden und erzeugt bei durchgehendem Betrieb bis zu 18 Kilowattstunden Strom pro Tag. Ein üblicher Haushalt kann so den Großteil des täglichen Strombedarfs decken und im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizkessel mit Strombezug aus dem Netz seine CO2-Emissionen um bis zu 50% senken.