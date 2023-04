Der TGA-Kongress, der am 23. und 24. Mai 2023 im „WISTA conventions“ in Berlin/D stattfindet, bietet in der vierten Auflage erneut ein umfangreiches Vortragsprogramm. Die Referenten widmen sich einem vielfältigen Themenmix:

„Klima- und Lüftungstechnik“,

„Optimierter Betrieb versorgungstechnischer Anlagen“, „Komponenten der aktuellen Heiz- und Raumlufttechnik“, „Aerosolübertragung / Infektionsrisiko / Lüftungstechnik“, „Energieversorgungskonzepte und Quartiere“,

„BIM und Nachhaltigkeit“,

„Hygiene und Sonderanwendungen“,

„Machine Learning Anwendungen in der TGA, Grundlagen und Modellbildung“ sowie

„Inbetriebnahme und Monitoring“.

Nach der Eröffnung durch Frank Ernst, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz und einem Grußwort von Stefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz in Deutschland, sowie einem Impulsvortrag stehen am ersten Kongresstag drei Vortragsblöcke in parallelen Sessions auf dem Programm.

Die Abendveranstaltung bietet eine gute Gelegenheit zum Netzwerken.

Am zweiten Tag folgen neun weitere Vortragsblöcke, ebenfalls in parallelen Sessions.

Alle Informationen zum Kongress und zu den Workshops findet man auf der Veranstaltungs-Webseite – dort kann man sich auch bis zum 30.04.2023 anmelden.