Ein/e Instandhaltungstechniker/in könnte sofort in Leobersdorf starten, vorausgesetzt er oder sie bringt Kenntnisse in den Bereichen Elektrotechnik, Mechanik und Pneumatik mit, wie etwa eine abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre, Fachschule, HTL,...) bzw. eine einschlägige Berufserfahrung in einem industriellen Produktionsbetrieb. Denn diese Person wird für die Instandhaltung, Wartung und Reparatur der automatischen Fertigungsanlagen bei Variotherm sorgen.

Auch ein Produktmanager oder eine Produktmanagerin Trockenbau könnte sofort starten. Ihm oder Ihr soll u. a. die Pflege und Weiterentwicklung der Trockenbauprodukte (Theorie und Praxis) und die Unterstützung der Abteilungen bei technischen Anfragen/ Sonderlösungen obliegen. Hier sind ebenfalls Praxiserfahrung in der Baubranche sowie eine fachlich fundiertee Ausbildung (HTL, FH,…) von Vorteil.



Wer mehr zu den beiden offenen Positionen wissen möchte, findet alle Details dazu auf der Variotherm-Webseite.