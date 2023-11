Mit dem HERMES WirtschaftsPreis werden jährlich die Spitzenleistungen österreichischer Unternehmen ausgezeichnet, denn diese Wirtschaftschampions sichern den heimischen Standort, Arbeitsplätze und auch den Wohlstand. Die entscheidenden Kriterien für diesen Preis (und Erfolg) sind neben dem Nettoumsatz und dem Eigenkapital auch der Exportanteil, das Betriebsergebnis sowie die Mitarbeiteranzahl der vergangenen Jahre.

Der 1. Platz in der Kategorie International beim Hermes Wirtschafts.Preis 2023 ging im November an die Variotherm Heizsysteme GmbH. Diese prestigeträchtige Auszeichnung und die Verleihung in den prunkvollen Räumen der Wiener Hofburg markieren einen weiteren Höhepunkt in der eindrucksvollen Erfolgsgeschichte des österreichischen Familienunternehmens aus Leobersdorf/ NÖ.