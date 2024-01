Das RMBH-Angebotsspektrum ist groß, reicht von radia.expert Deckenstrahlplatten, den KSP- und KIT-Lösungen bis hin zu Varianten mit integrierten, hocheffizienten LED-Leuchten (unter den Marken lux.expert und Ecolight).

Nachdem auch die Wirtschaftlichkeit zur DNA von RMBH zählt, bietet das Unternehmen auch entsprechende Lösungen an. KSP to go ist so eine Lösung.

Bei KSP to go handelt es sich um ein Deckenstrahlplatten-Baukastensystem. Das besteht aus wenigen Artikeln und ist damit sehr „easy“ handhabbar (und weil lagernd auch prompt verfügbar). Nicht nur die Lieferung ist schnell erledigt, sondern auch die Montage auf der Baustelle kann flott erfolgen. Für die Montage braucht es nur eine Bohrmaschine und ein Presswerkzeug.

Als einziges Heizsystem erhielt KSP to go eine Nominierung für den Bundespreis Ecodesign des deutschen Bundesumweltministeriums. Außerdem wurde es in die Green Product Award Selection 2020 aufgenommen. Im Jahr 2021 war KSP to go für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert und erreichte in der Kategorie Design das Finale.