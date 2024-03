In der Studie „Gebäude der Zukunft/ Wie Nachhaltigkeitsziele und Digitalisierung die Gewerbebauten verändern“, die Schneider Electric beim Handelsblatt Research Institute (HRI) in Auftrag gegeben hat, wurde untersucht, inwieweit Unternehmen in ihrer Gebäudestrategie bereits digitale Instrumente einsetzen und nachhaltige Ziele verfolgen. Befragt wurden 326 Entscheidungsträger in Unternehmen verschiedener Branchen mit mindestens 100 Mitarbeitenden in der D-A-CH-Zone.

Einige Ergebnisse der Studie: 43 % der befragten Unternehmen geben an, durch den Einsatz digitaler Vernetzungstechnologien Energie und andere Ressourcen um mehr als ein Fünftel effizienter zu nutzen. Fast die Hälfte der größeren Unternehmen verzeichnet sogar Effizienzsteigerungen von mehr als 40 %.