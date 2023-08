In der praktischen Umsetzung von Bauprojekten kommen die Resideo-Lösungen für die Versorgung mit hygienischem Trinkwasser sowie für einen energieeffizienten, komfortablen Betrieb der Heizung schon lange zum Einsatz. Mit dem Relaunch des Internetauftritts hat Resideo nun auch umfassende BIM-Objekte auf seiner neu gestalteten Webseite integriert, um damit die einfache Einbindung der Produkte in die digitale Bauplanung zu ermöglichen. Fachplaner können die Daten ganz einfach im Service-Bereich der Resideo Webseite herunterladen und in ihre Projektpläne einfügen – vom Thermostatventilkörper über Druckminderer und Systemtrenner bis hin zu Linearventilen. So sind die enthaltenen detaillierten Informationen über Abmessungen, technische Spezifikationen und Leistungsmerkmale der Produkte im Bauprozess jederzeit abrufbar.

Um SHK-Fachplaner und -Installateure darüber hinaus in weiteren Bereichen ihres Arbeitsalltags zu unterstützen, bietet Resideo zudem kostenlose Präsenz- und Online-Schulungen für die fachliche Weiterbildung in der Resideo Academy sowie technischen Support und Berechnungsprogramme bzw. Apps für unterschiedliche Anwendungen.